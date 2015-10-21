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بالصور.. رئيس جامعة المنيا يستقبل البعثة الألمانية لترميم الآثار بتونة الجبل

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بالصور.. رئيس جامعة المنيا يستقبل البعثة الألمانية لترميم الآثار بتونة الجبل بالصور.. رئيس جامعة المنيا يستقبل البعثة الألمانية لترميم الآثار بتونة الجبل

استقبل الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا بمكتبه البعثة الألمانية لترميم الآثار بمنطقة تونة الجبل بالمنيا بالتعاون مع وزارة الآثار .

وكان في الإستقبال الدكتور حسين محمد علي منسق عام للتعاون المشترك بين جامعة المنيا وجامعة هيلدس هايم الألمانية وضمت البعثة الدكتورة نيكول برنهيلدي بروفيسور ترميم الآثار بجامعة هيلدس هايم بألمانيا والدكتورة كاترينا مونتاج مدير متحف هانوفر بألمانيا والدكتور الكساندر وينكلس بروفيسور ترميم الصور الجدارية.

أكد رئيس الجامعة علي ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة وألمانيا في إطار التبادل العلمي والثقافي والمفعل من خلال التبادل الطلابي بين قسم الترميم بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا والجامعات الألمانية إلي جانب المنح العلمية للمعيدين والكتب والوسائل العلمية التي ترسل من هيئة التبادل العلمي الألماني بمصر.

كرم الدكتور أبو المجد البعثة الألمانية بدرع الجامعة تقديراً لمجهوداتهم في ترميم الآثار بمنطقة تونة الجبل وتدريبهم للطلاب والباحثين بالكلية وطالبهم بتدعيم التواصل والتعاون بين جامعة هيلدس هايم الألمانية وجامعة المنيا.

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