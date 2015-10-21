إحالة مسئولين بالإدارة الهندسية بمنوف للنيابة بعد تورطهم في قضايا فساد

قرر الدكتور هشام عبد الباسط ، محافظ المنوفية ، إحالة 3 مسئولين للنيابة بالمنوفية ووقفهم عن العمل 3 شهور لتورطهم في قضية فساد لإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز منوف للنيابة العامة.

جاء ذلك فى اطار السياسة التى تنتهجها السلطة التنفيذية بمحافظة المنوفية لمحاربة الفساد والعمل على القضاء عليه امر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط بإحالة مجموعه من المختصين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز منوف للنيابة العامة وهم مدير الادارة السابق ورئيس قرية ورئيس القسم الهندسي بالقرية ووقفهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات.

حيث وردت عدة شكاوى للمحافظ بشأن تعدي بعض المواطنين على الطريق العام بالبناء وتبين بالفحص انه صدرت شهادة صلاحية لموقع المبنى بتاريخ 16/2/2015 ، ووجود عقد مقاولة على بياض غير موضح به اسم المالك او الاعمال المطلوب ترخيصها ورغم ذلك تم ضمها لملف الطالب وقبوله مما يعد دليلا على التلاعب، فضلا عن ان الرسومات الهندسية تبين ان الدور الارضي عبارة عن محلات بكامل المساحة وسكن إدارى وتلاجه وتبين بالفحص ان المسئول عن هذه الاعمال هو مدير الادارة الهندسية السابق ( يعمل مهندس حاليا بنفس الادارة) ومهندس الترخيص والفني المختص ورئيس القرية ورئيس القسم الهندسي بالقرية.

وأكد عبد الباسط ان المحافظة تنتهج سياسة حاسمة لمواجهة الفساد الذي اصبح آفة المجتمع المعاصر ومحاربته مطلب وطنى وشرعى وان اولى خطوات مكافحة الفساد هي تطبييق القانون على الجميع دون محاباة او تمييز مؤكدا ان محاربة الفساد هي مسئولية مشتركة بين المواطن والحكومة .