مطالب بإقالة رئيس الرقابة علي المصنفات بعد تهديده بإبلاغ الأمن الوطنى ضد «مورجان فريمان»

بإستهجان شديد قوبلت تهديدت د.فتحى عبد الستار “رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية” ،التى اعلن فيها عن تقدمه ببلاغ رسمى للآمن الوطنى ضد النجم العالمى الكبير مورجان فريمان،بدعوى قيامة بتصوير فيلما وثائقيا بشوارع القاهرة.

ومن جانبه قال الناقد مجدى الطيب فى تصريحه لوكالة أنباء “ONA” ،عبد الستار فتحي تعامل مع الأمر بوصفه موظف يحافظ على موقعه،بل أنه أبدى جهلاً صارخاً بمقتضيات هذه الوظيفة، بدليل التصريح الذي أدلى به السفير صلاح الدين عبدالصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وانفردت به جريدة “الوطن” وأكد فيه أن الرقابة على المصنفات الفنية ليست مخولة بمنح تصاريح الأفلام الوثائقية (يقصد للشركات والهيئات الأجنبية) ،بل هو اختصاص الهيئة العامة للاستعلامات التي تُعد الجهة الوحيدة في مصر المنوط بها إصدار هذه التصاريح،وهو ما يجهله في ما يبدو السيد عبد الستار فتحي الذي تصور أن “ركوب” أزمة كهذه يمكن أن يكون سبباً في صدور قرار بالتمديد له في منصبه، الذي سيغادره قبل أقل من شهر تقريباً،وتعامل مع زيارة مورجان فريمان بأسوأ تصرف يمكن أن يصدر عن مسئول في موقعه،عندما أبلغ بالفعل جهاز الأمن الوطني،يعني “مباجث أمن الدولة”، ضد “فريمان” وبعثة الفيلم التي جاءت على طيارة خاصة تحمل نصف طن معدات،أي أنها لم تستخدم “طاقية الاخفاء” أو “البساط السجري” في دخول مصر (!!).

وأضاف الطيب .ولعل السيد عبد الستار كان ينتظر بعد بلاغه،أن تتحرك “مباحث من الدولة” لمصادرة معدات التصوير والقبض على طاقم الفيلم،وفي تصوري أنه “سرب” في تقريره عنوان الفندق أو مكان إقامة مورجان فريمان لكي يذهب إليه “زوار الفجر” ويعتقلوه !!

وفى تعليقه يقول الكاتب الصحفى محمد عبد الرحمن .كشفت “تصريحات عبد الستار فتحي حول زيارة مورجان فريمن لمصر،عن العقلية التي تدار بها الرقابة المصرية سواء على مستوى غياب المعلومة،حيث انه من المستحيل ان يتجول فريق الفيلم التسجيلي هكذا في القاهرة بدون تصاريح، والواقع ان التصريحات تم استخراجها من الهيئة العامة للاستعلامات لان الفيلم ليس روائيا.”

وأكمل .”وعلى مستوى اسلوب التعامل تقمص فتحي شخصية رجل الأمن والشيخ المتشدد في نفس الوقت ،وهدد بالابلاغ عن فريمن ووقف التصوير ،وهو أمر خارج نطاق تخصصه.

كما قال ” اذا كنا نشكو من مستوى السينما المصرية هذه الايام ،فلابد ان نصدق ان للرقابة دور في هذا الانهيار حيث تتساهل مع الافلام ردئية المستوى، وتضع العراقيل امام الافلام الجيدة ،لان من يديرها لا يفكر الا بطريقة الموظفين والدليل ما قاله عن ممثل كبير بحجم مورجان فريمن.

وأختتم الكاتب الصحفى تصريحه قائلا .”أأخيرا اعتقد ان تصريحات فتحي، توجب اقالته فورا ،وتعيين رقيب ينتمى للمبدعين ،ويعرف الفرق بين نجوم هوليود ومطربي المهرجانات الشعبية.

أما المنتج والمخرج علاء شريف فيقول ” جهاز الرقابة يحتاج لإعادة تنظيم ،وإبعاد الكثيرمن العناصر المتواجدة حاليا ،وفيما يخص قضية “مورجن فريمن “أعتقد انه تم استدعاء مسئولي المصنفات لجهاز امن الدوله و تم سؤالهم عن الفيلم . لان جهاز المصنفات لا يتحرك الا لمصلحة او لتوجيه امني .

وعاد ليقول “من جهتى أحمد لله ان رئيس المصنفات اقر انه لابد ان تكون هناك تراخيص لتصوير ، وهو ماسيساعدنا بصفة خاصة فى القضية التى تحقق فيها حاليا هيئة النيابة الإدارية مع مسئولى الرقابة ،بشأن تجاهلهم الشكاوى بشأن حقيقة منح فيلم “عيال حريفة” تصاريح بالتصوير والعرض ،قبل الفصل فى الشكاوى المقدمة حول تشابه السيناريو الخاص بالعمل مع فيلمه “حظك نار”