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Kate Middleton بالتاج الملكي في أول مأدبة رسمية لها

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الأربعاء 21-10-2015 13:12

أطلّت الدوقة Kate Middleton بإطلالة رسمية في حفل العشاء الرسمي، الذي حلّ فيه الرئيس الصيني Xi Jinping ضيفاً على زوج الدوقة، الأمير William، والملكة إليزابيث.

وحرصت Kate، في أول مأدبة رسمية لها انتظرها متابعوها بفارغ الصبر، على الالتزام بفستان راقٍ ومجوهرات فاخرة إلى جانب التاج الملكي.

إختارت Kate فستاناً من مجموعة المصمّمة جيني باكهام، ووضعت أقراطاً ماسية طويلة مع أساور لامعة وخاتم زواجها الشهير، بالإضافة إلى التاج الملكي، لأول مرة، الذي يعود تاريخه لعام 1923، وصاغه جيرارد.
في إطار آخر، قال مصدر ملكي إنّ عدم حضور ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، المأدبة الرسمية، التي أقيمت على شرف الرئيس الصيني شي جين بينغ في قصر بيكنغهام، لا يمثل أيّ تجاهل كما أشارت بعض وسائل الإعلام.

واستنتج بعض كتاب الأعمدة في الصحف أن الأمير تشارلز، الذي وصف ذات يوم القيادة الصينية الشيوعية بأنها تماثيل شمع قديمة، والقريب من الزعيم الروحي للتبت، دلاي لاما، المنفي إلى الخارج، يتعمد التغيّب عن الحفل.

 

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