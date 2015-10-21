دراسة أمريكية تحذر: الزوج أو الزوجة "التخينة" تعرض شريكها للإصابة بالسمنة

يرتبط الزوجان غالبًا بنفس المصير، يتشاركان نفس الأهداف، ولديهم الكثير من الأحلام والطموحات المشتركة، حتى فيما يتعلق بالصحة، نظرًا لأنهما يتبعان نفس العادات الغذائية تقريبًا ويتعرضان للعوامل الصحية نفسها.

وكشفت مؤخرًا الأبحاث الطبية الحديثة عن أحد الأوجه التى يتشاركها الزوجان، ألا وهو الوزن، حيث أشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من مركز جونز هوبكنز الطبى بأمريكا، إلى أن ارتفاع وزن الزوج أو الزوجة له تأثير سلبى على الطرف الآخر ويساهم فى اكتسابه المزيد من الوزن.

وكشفت النتائج أن الرجال الذين تصاب زوجاتهم بالسمنة يصبحن أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 78%، فيما تصبح السيدات اللاتى يصاب أزواجهن بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 89%.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن زيادة الوزن تنجم عن حدوث بعض التغيرات فى العادات الغذائية، والإفراط فى تناول الطعام، وهذا طبيعى نظرًا لأن الزوجان يأكلان معًا على نفس المائدة، كما أنهما غالبًا ما يمارسان القدر نفسه من الرياضة والنشاط البدنى والحركة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "American Journal of Epidemiology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر أكتوبر الجارى. الجدير بالذكر أن الكثير من الدراسات والأبحاث الطبية قد ربطت بين الزواج وبين الإصابة بفرط الوزن والسمنة.

>