بالصور.. فتاة بريطانية موديل ومرشحة للقب ملكة جمال رغم إصابتها بالبهاق

كشفت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية النقاب عن قصة فتاة بريطانية أصبحت عارضة أزياء مشهورة رغم إصابتها بالبُهاق والذى لم يعيقها عن الوصول لحلمها.

وكانت لورا جريجورى التى تبلغ من العمر 27 عامًا، قد تعرضت إلى سخرية مريرة بسبب شكل جسمها غير المألوف الناتج عن إصابتها بالبُهاق، لذلك كانت تستخدم المكياج لإخفاء البقع التى كانت تغطى جلدها.

وفى عام 2000، وفى سن الـ12، وجدت لورا بقعة بيضاء من الجلد على بطنها، وذهبت إلى والدتها التى اعتقدت أنها عدوى فطرية.

ولكن بعد أخذ رأى طبيب الأمراض الجلدية، تم تشخيصها بأنها مصابة بالبهاق الذى يهاجم جهاز المناعة أنسجة الجسم، وغالبًا ما يسبب تحول الجلد والشعر إلى اللون الأبيض.

لكن، لم تستسلم لورا إلى كلام الناس الذين يرونها غريبة الشكل، وصارت فخورة بنفسها وهذا ما جعلها عارضة أزياء مشهورة بعد أن توقفت عن تغطية جلدها بالمكياج، وبشجاعة قررت لورا العام الماضى أن تقوم بالتقدم إلى مسابقة ملكة جمال كونتيننتال بإنجلترا، وتعتقد أنها ستفوز بالمركز الأول لثقتها فى نفسها.