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انتبه.. التهابات اللثة أحد مؤشرات الإصابة بمرض السكر

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انتبه.. التهابات اللثة أحد مؤشرات الإصابة بمرض السكر انتبه.. التهابات اللثة أحد مؤشرات الإصابة بمرض السكر
قال الدكتور هشام مجد الدين سيد أستاذ الباطنة والغدد الصماء بطب قصر العينى، إن مشكلة التهاب اللثة أصبحت موضع اهتمام العالم مؤخرا، حيث لوحظ أن 50% من الأشخاص الأمريكان يعانون من التهاب باللثة.

ويستكمل د.هشام قائلا: "مشكلة التهاب اللثة إحدى مشكلات المضاعفات التى يواجهها مريض السكرى بالرغم من تناوله أدوية علاج السكر نظرا لأن هناك بعض الأدوية لها آثار جانبية ."

ويتابع د.هشام فى تصريح خاص ليوم السابع، أن الدراسات العلمية الحديثة فى العشر سنوات الأخيرة أثبتت أن هناك علاقة قوية بين التهاب اللثة وبين مرض السكر، حيث وجد أن التهابات اللثة تزيد من فرص إصابة الشخص بمرض السكرى ومضاعفاته ".

وأضاف د.هشام قائلا: الطبيب المختص بمرض السكر فى السابق لم يكن على دارية كافية بمدى تأثير التهابات اللثة على مستوى السكر فى الدم، مما يؤكد على وجود علاقة متبادلة بين طبيب الأسنان وطبيب السكر فى اكتشاف مرض وتشخيص مرض السكر ".

وأضاف أن هذا يحتم أهمية توعية مريض السكر بطبيعة مرضه وكيفية التعايش معه لتجنب إصابته بمضاعفاته".
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