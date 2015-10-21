بالصور.. أرجنتينى شعر بآلام فى صدره فوجد الأطباء "خلة" أسنان فى قلبه

قصة أغرب من الخيال، بطلها الأرجنتينى هوارسيو رودريجز، 42 عامًا، والذى أصيب بالحمى وشعر بآلام شديدة فى الصدر، ذهب على إثرها إلى المستشفى، ليكتشف إصابته بعدوى ميكروبية فى القلب، ووصف له الأطباء مجموعة من المضادات الحيوية، التى جعلت حالته تستقر، وغادر المستشفى سريعاً.

ولكن معاناة رودرجيز لم تنته، حيث تعرض لانخفاض ملحوظ فى الوزن، وأصيب بكحة مصحوبة بالدم مع استمرار آلام الصدر، واستمر الوضع على ما هو عليه لمدة 6 شهور، حتى خضع لبعض فحوصات القلب بمستشفى فيرناندز، والتى تتخذ من مدينة بوينس إيرس مقراً لها، ليكتشف الأطباء وجود شىء ما داخل القلب، اعتقدوا فى بادئ الأمر أنه قسطرة قلبية، توقعوا أنها دخلت جسمه أثناء خضوعه لعملية نقل الدم عندما كان فى مرحلة المراهقة.

وخلال العملية التى استغرقت 7 ساعات، أصيب الأطباء بصدمة كبيرة، حيث وجدوا خلة أسنان خشبية داخل قلبه، ابتلعها الأرجنتينى بالخطأ أثناء تناول بعض أنواع المقبلات خلال العام الماضى، والتى كانت تحتوى على خلة خشبية.

ويعتقد الأطباء أن الخلة الخشبية دخلت إلى قلبه عن طريق الخطأ، سواء عبر المرىء أو من خلال الوريد الأجوف العلوى، وهو وريد كبير يقع فى أعلى الصدر، ينقل الدم غير المؤكسد من الرأس والذراعين والجزء العلوى للجسم ويقوم بإيصاله مرة أخرى إلى الأذين الأيمن فى القلب.

وأكد الباحثون أن قلب رودريجز لم يتعرض إلى أى ضرر دائم، ومن المنتظر أن يغادر المستشفى خلال أسبوعين، ونصحه الأطباء بتجنب قيادة السيارة أو الدراجة البخارية لمدة شهرين، مع تجنب تناول الأطعمة والمقبلات التى تحتوى على خلة خشبية.

ونشرت هذه الحالة المرضية المثيرة للجدل عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى العشرين من شهر أكتوبر الجارى.



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