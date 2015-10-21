كن حذرا! الإفراط فى تناول الشاى الأخضر يسبب التهاب الكبد

حذر بعض الخبراء الإسبان من كثرة تناول الشاى الأخضر، ونقلت مجلة I mujer الإسبانية عن الخبراء أنه رغم فوائد الشاى الأخضر العظيمة وخاصة فى إنقاص الوزن ومنع بعض الأمراض وتقوية المناعة إلا أن هناك خطرا من تناوله بكثرة، حيث يتسبب فى التهاب الكبد.

وأفاد الخبراء الإسبان أن فى السنوات الأخيرة زاد معدل شرب الشاى الأخضر خاصة لدى النساء فى جميع أنحاء العالم، حتى أصبح إدمانا لبعضهن.

وقال المجلة "كما تقول الصحيفة "كل شىء يزيد عن حده يكون سيئا" فالإفراط فى الشاى الأخضر سيئ للغاية، فهو يسبب اضطرابات فى الكبد حتى تتحول إلى سمية فى الجسم، ويعرض حياة الناس إلى المخاطر وخاصة النساء .

وطالبت المجلة بضرورة الاعتدال فى شرب الشاى الاخضر حيث أن ذلك هو المفيد للصحة، ويبدو أفضل بكثير.