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القبض على 3 عاطلين وربة منزل بحوزتهم هيروين وبانجو فى الإسماعيلية

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القبض على 3 عاطلين وربة منزل بحوزتهم هيروين وبانجو فى الإسماعيلية القبض على 3 عاطلين وربة منزل بحوزتهم هيروين وبانجو فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية ومباحث القنطرة غرب القبض على عاطلين وربة منزل بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه بالقبض على كل من المدعو (ف.م . س ) 39 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته 100 جرام هيروين و3 كيلو بانجو وبلغ مالى 5250 جنيه وهاتف محمول.
>اعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار.

كما تم القبض على المدعو(و . ا . س ) 23 سنة عاطل بحوزته 30 لفافة بانجو وزنت حوالى 3 كيلو جرام .

اعترف المتهم بحيازت للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم القبض على المدعوة (س . ط . ع ) 27 سنة ربة منزل بحوزتها 500 قرص مخدر بقصد الإتجار.
>تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365