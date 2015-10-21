بالصور.. أمن العاشر يحتوى أزمة طلاب الثانوية المتظاهرين ضد درجات السلوك

احتوت قوات الأمن بالعاشر بحضور اللواء محمد على مساعد مدير أمن الشرقية بالعاشر، والعقيد سامى الأشهب مأمور قسم أول العاشر، أزمة طلاب الثانوية العامة الذين تظاهروا أمام الإدارة التعليمية.

وعقدت القيادات الأمنية، اجتماعا موسعا مع الطلبة المتظاهرين بمشاركة بعض أولياء الأمور والطلاب ومدير الإدارة التعليمية محمد على وعبد المنعم عبد الرؤوف مسئول الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة على مستوى الجمهورية ومديرى المدرستين الثانوى بالعاشر الذى تظاهر بعض طلابها صباح اليوم.

وطرح الطلاب، مشكلاتهم مع القرار والتخوف من عدم الاستفادة من الحضور بالمدرسه، وأن المدرسين فى الثانوية، معتمدين على أن الطلاب تأخذ دروسا، وبعضهم لا يعرف الكثير عن المنهج، مما يضيع عليهم أوقات كثيرة ومما يعرض مستقبلهم لضياع عشر درجات بسبب الغياب، وأن هذا الأمر سيفتح الباب لتغيب البعض وتحضير البعض الآخر، كما أن بعض المدرسين يستغلون هذا القرار لصالحهم للضغط على الطلاب لأخذ دروس خصوصية معهم .

ومن جانبه، أكد مدير الإدارة التعليمية بالعاشر، أن إلغاء القرار الوزارى بالحضور مقابل الـ10 درجات ليس فى يده، وأنه قرار فى صالح الطلبة، حيث يوفر لهم 10 درجات مقابل الحضور وهو ما سيساعد الطلاب وأن دور الإدارة توفير أكفأ المدرسين فى المدارس، وحضور الطلاب 3 حصص يوميا من الثامنة صباحا حتى الثانية عشر، مطالبا الطلاب بالالتزام بالحضور واصطحاب الكتب الدراسية والاستفادة من الحصص قدر المستطاع لأن المدرسة هى الأصل والدروس الخارجية هى الاستثناء.

فيما أكد نبيل عزب مدير مدرسة السادات الثانوية، أنه فى حال عدم التزام المدرسين بالحضور والشرح وهذا لن يحدث، فيلجأوا لمدير المدرسة وسيتخذ الإجراء الفورى مع المدرس الذى يمتنع عن الشرح.

وطالب أولياء الأمور إدارة المدرسة والإدارة التعليمية، بضبط العملية التعليمية داخل المدارس وأخذ الغياب بانتظام، حتى لا يضار التلاميذ، وأن يتم المساواة فى تحضير من يحضر وتغيب الغائب، حتى يتساوى الجميع.

وبعد مناقشة دامت أكثر من ساعتين مع الطلاب، اقتنع الطلاب بالحضور ومتابعة الدراسة فى المدرسة، لأنهم حريصون على مستقبلهم ولكن فى حال عدم وفاء الإدارة التعليمية وإدارة المدرسة بما وعدت فسيمتنعون عن الحضور.

الجدير بالذكر أنه كان طلاب الثانوية العامة بمدينة العاشر من رمضان تظاهروا صباح اليوم الأربعاء، لتجديد مطالبهم بإلغاء قانون الـ10 درجات الخاصة 7 للحضور و3 للانضباط.

>



>