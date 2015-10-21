بالصور.. "زراعة المنوفية" تنظم المعرض الفنى للفنون التشكيلية

افتتحت كلية الزراعة جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل البلتاجى عميد كلية الزراعة جامعة المنوفية، معرض الفنون التشكيلية الأول لهذا العام، والذى تنظمه اللجنة الفنية بالكلية برئاسة الدكتورة سناء الخطيب، بالتعاون مع أسرة دنشواى برئاسة الدكتور ناجد جعفر، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعمداء السابقين بالكلية، ويستمر المعرض حتى نهاية الأسبوع الجارى.

ويشارك فى المعرض العديد من الطلاب بالكلية، وشمل عدداً من اللوحات الفنية المختلفة وأعمال النحت والخزف والمناظر الطبيعية والمشغولات اليدوية.

وأكد البلتاجى أن هذا المعرض ملىء بالأعمال التى تعبر عن إبداعات الطلاب، والتى تعمل الكلية على إظهارها، وكذلك تدعيم مهاراتهم من خلال حرص الكلية على إقامة الأنشطة الطلابية والكشف عن كل ماهو جديد لديهم.

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