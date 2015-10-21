«زعزوع» يستقبل سفيري بلجيكا وهولندا ويؤكد: الانتخابات حدثاً فاعلاً في تحسين الصورة

أكد وزير السياحة، الدكتور هشام زعزوع، أن إجراء الاستحقاق السياسي الثالث المتمثل في انتخاب مجلس النواب يُعد حدثًا فاعلًا في تحسين الصورة الذهنية لمصر ويعكس حالة الاستقرار السياسي، التي تمر بها البلاد بما يكون له تأثير إيجابي في استعادة حركة السياحة الوافدة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بسفيري بلجيكا وهولندا لدى مصر، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المتواصلة التي يعقدها الوزير مع سفراء الدول المصدرة للسياحة لتوضيح مجريات الأمور في مصر والتباحث حول سبل استعادة الحركة السياحية.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تتخذ من التدابير الأمنية ما يكفل أمن وأمان المواطنين والسائحين، لافتًا إلى أنه لم يحدث أي اعتداء على أي سائح في المنتجعات السياحية.

وشدد الوزير خلال اللقاء على أهمية استعادة الحركة السياحية إلى جنوب مصر خاصة الأقصر وأسوان، لافتًا إلى أن الحملة الترويجية المزمع إطلاقها خلال أيام تركز بشكل مكثف على استعادة الحركة السياحية لمنتج السياحة الثقافية. تطرق الحديث إلى ملف الطيران وأهمية استئناف رحلات الطيران المباشر بين امستردام والاقصر التي بدأت أولى رحلاتها الأحد الماضي بمشاركة الوزير في إستقبال أول رحلة، وأهمية تشغيل خط طيران مباشر من بلجيكا للأقصر، كما ناقش الاجتماع طلب الجانب البلجيكي بشأن تنظيم رحلات للافواج السياحية من شرم الشيخ إلى سانت كاترين.

وتناول الاجتماع أهمية التنوع في أنماط الأقامة في الفنادق السياحية بشرم الشيخ والغردقة وعدم اقتصارها على نمط “all inclusive “( الإقامة الكاملة شاملة المشروبات) بما يجعل المنتجعات مغلقة على السائح، ووعد الوزير أنه فور استعادةح الحركة السياحية يمكن النظر في تنوع أنماط الإقامة.

وفى نهاية اللقاء دعا الوزير السفيرين الهولندي والبلجيكي لحضور إحتفالية الموسيقار العالمي “yanni” تحت سفح الأهرامات نهاية الشهر الجاري.