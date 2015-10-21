أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«زعزوع» يستقبل سفيري بلجيكا وهولندا ويؤكد: الانتخابات حدثاً فاعلاً في تحسين الصورة

Google+ Print
«زعزوع» يستقبل سفيري بلجيكا وهولندا ويؤكد: الانتخابات حدثاً فاعلاً في تحسين الصورة «زعزوع» يستقبل سفيري بلجيكا وهولندا ويؤكد: الانتخابات حدثاً فاعلاً في تحسين الصورة

وزير السياحة – هشام زعزوع

أكد وزير السياحة، الدكتور هشام زعزوع، أن إجراء الاستحقاق السياسي الثالث المتمثل في انتخاب مجلس النواب يُعد حدثًا فاعلًا في تحسين الصورة الذهنية لمصر ويعكس حالة الاستقرار السياسي، التي تمر بها البلاد بما يكون له تأثير إيجابي في استعادة حركة السياحة الوافدة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بسفيري بلجيكا وهولندا لدى ، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المتواصلة التي يعقدها الوزير مع سفراء الدول المصدرة للسياحة لتوضيح مجريات الأمور في مصر والتباحث حول سبل استعادة الحركة السياحية.

وأكد الوزير أن المصرية تتخذ من التدابير الأمنية ما يكفل أمن وأمان المواطنين والسائحين، لافتًا إلى أنه لم يحدث أي اعتداء على أي سائح في المنتجعات السياحية.

وشدد الوزير خلال اللقاء على أهمية استعادة الحركة السياحية إلى جنوب مصر خاصة الأقصر وأسوان، لافتًا إلى أن الحملة الترويجية المزمع إطلاقها خلال أيام تركز بشكل مكثف على استعادة الحركة السياحية لمنتج السياحة الثقافية. تطرق الحديث إلى ملف الطيران وأهمية استئناف رحلات الطيران المباشر بين امستردام والاقصر التي بدأت أولى رحلاتها الأحد الماضي بمشاركة الوزير في إستقبال أول رحلة، وأهمية تشغيل خط طيران مباشر من بلجيكا للأقصر، كما ناقش الاجتماع طلب الجانب البلجيكي بشأن تنظيم رحلات للافواج السياحية من شرم الشيخ إلى سانت كاترين.

وتناول الاجتماع أهمية التنوع في أنماط الأقامة في الفنادق السياحية بشرم الشيخ والغردقة وعدم اقتصارها على نمط “all inclusive “( الإقامة الكاملة شاملة المشروبات) بما يجعل المنتجعات مغلقة على السائح، ووعد الوزير أنه فور استعادةح الحركة السياحية يمكن النظر في تنوع أنماط الإقامة.

وفى نهاية اللقاء دعا الوزير السفيرين الهولندي والبلجيكي لحضور إحتفالية الموسيقار العالمي “yanni” تحت سفح الأهرامات نهاية الشهر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر