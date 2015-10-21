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قرار جمهورى بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى بعد استقالة هشام رامز

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قرار جمهورى بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى بعد استقالة هشام رامز قرار جمهورى بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى بعد استقالة هشام رامز
قرار جمهورى بتعيين طارق عامرمحافظا للبنك المركزى بعداستقالة هشام رامز

(اضافة)


>اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، و هشام رامز محافظ البنك المركزي، و طارق عامر رئيس البنك الأهلى السابق.

ونظراً لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى 26 نوفمبر 2015، فقد تقدم هشام رامز محافظ البنك المركزى باستقالته اعتباراً من ذلك التاريخ، حيث وافق الرئيس على قبول الاستقالة، معرباً عن تقديره للجهود المخلصة التى بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزى خلال فترة توليه المسئولية، والتى شهدت ظروفاً اقتصادية دقيقة فى ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة.
>وكلف الرئيس، طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك المركزى لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن طارق عامر سبق أن شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزى خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة فى تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفى والسياسة النقدية، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلى المصرى لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهى الفترة التى قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولى والإقليمي.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

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