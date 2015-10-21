هاشتاج "رامز وعامر" يتصدر تويتر عقب تعيين محافظ جديد للبنك المركزى

تصدر هاشتاجا "هشام رامز" و"طارق عامر" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ظُهر اليوم الأربعاء، بعد دقائق من إعلان استقالة رامز من منصب محافظ البنك المركزى، وتعيين طارق عامر، رئيس البنك الأهلى السابق، فى المنصب بقرار جمهورى.

وتداول رواد موقع "تويتر" خبر استقالة هشام رامز من المنصب متسائلين عن أسباب الاستقالة فى هذا الوقت، و آثار ذلك على الاقتصاد المصرى، والخطط المطلوبة من محافظ البنك المركزى الجديد فى مهمته لانتعاش الجنيه المصرى.

- طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد.. يتمتع بخبرات مصرفية كبيرة.. ترأس مجلس إدارة البنك الأهلى من 2010 حتى 2013.. ساهم فى برنامج الإصلاح المصرفى فى عهد فاروق العقدة