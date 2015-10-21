النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة بائع خضراوات قتل على يد عامل فى روض الفرج

صرح المستشار شادى سيف، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار محمد عادل، رئيس النيابة، بدفن جثة المجنى عليه "محمد.أ.س"، 38 سنة، بعد تشريحها بمعرفة خبراء الطب الشرعى للوقوف على أسباب الوفاة، حيث تبين من خلال مناظرة الجثة إصابتها بطعنتين بالصدر فى روض الفرج.

وأمرت النيابة بإشراف المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، بضبط وإحضار "صالح.أ.أ"، عامل، شقيق المجنى عليه، على خلفية اتهامه بالشروع فى قتل "مكرم.ش"، بائع خضراوات.

وقالت التحقيقات فى القضية المقيدة برقم 8280 لسنة 2015 جنح روض الفرج، أن المجنى عليه "محمد.أ.س"، 38 سنة، اصطحب شقيقه ويدعى "صالح" للاعتداء على "مكرم.ش"، بائع خضراوات، بسبب تعديه على شقيقهم الأكبر نتيجة خلافات بينهما.

وأضافت التحقيقات، أن بائع الخضراوات كان نائمًا بجانب فرش الخضراوات بمنظقة شبرا بروض الفرج، فقاموا بإيقاظه من نومه وانهالوا عليه ضربًا، حيث قام "محمد.أ.س"، 38 سنة، بطعنه فى بطنه طعنتين، ما أحدث له نزيفًا، فقام بائع الخضراوات بالتوجه إلى سكينة الموز أثناء نزيفه وقام بطعن المجنى عليه فى صدره طعنتين فأرداه قتيلًا، ما أدى إلى هروب شقيقه على الفور بعد رؤيته مقتل أخيه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن بائعى الخضراوات اصطحبوا الاثنين إلى مستشفى الساحل التعليمى، إلا أن أحدهما كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم احتجاز الآخر فى المستشفى لإسعافه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "صالح.أ.أ"، شقيق المجنى عليه، ارتكاب جريمة الشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، بينما وجهت لـ"مكرم.ش"، بائع الخضراوات المصاب، تهمة القتل.