القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وحشيش ببولاق الدكرور

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أقراص مخدرة وحشيش ببولاق الدكرور، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، تفيد باتجار "ا.س"، و"م.م"، و"ا.ى"، عاطلون، بالمواد المخدرة، فأخطر اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، الذى كلف رجال المباحث بسرعة ضبطهم.

وبإعداد كمين لهم تمكن رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من ضبط المتهمين وبحوزة الأول والثانى 1800 قرص مخدر، وهاتفا محمول، ومبلغ 1200 جنيه، وبحوزة الثالث 20 قطعة حشيش ومبلغ 190 جنيهًا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.