ضبط 112 عبوة آيس كريم و120 كيلو مكسبات طعم مجهولة فى مصنع مثلجات بأكتوبر

ضبطت مباحث التموين بالجيزة 112 ألف عبوة آيس كريم و120 كيلو مكسبات طعم مجهولة المصدر داخل مصنع لإنتاج المثلجات بأكتوبر، وتم ضبط المدير المسئول عن المصنع، وتبين من المعاينة أن المواد المستخدمة فى عملية التصنيع غير مصرح بها من وزارة الصحة ورديئة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت معلومات وردت لمدير إدارة شرطة التموين بالجيزة تفيد قيام "ع.ا" بإنتاج وتصنيع مثلجات من الآيس كريم مختلفة الأنواع من خامات ومستلزمات رديئة الصنع ومجهولة المصدر من ( مكسبات الطعم والوان صناعية ) وغير مصرح بها من قبل وزارة الصحة.

وبإعداد حملة أمنية استهدفت المصنع أسفرت عن ضبط "ا.م" المدير المسئول وتم ضبط 112 قطعة آيس كريم و120 كيلو كسبات طعم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.