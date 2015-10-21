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القبض على عاملين بحوزتهما 4 بنادق خرطوش قبل استخدامها فى مشاجرة بالهرم

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القبض على عاملين بحوزتهما 4 بنادق خرطوش قبل استخدامها فى مشاجرة بالهرم القبض على عاملين بحوزتهما 4 بنادق خرطوش قبل استخدامها فى مشاجرة بالهرم
ألقت مباحث الجيزة القبض على عاملين لاتهامهما بحيازة 4 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات بمنطقة الهرم، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لاستخدامها فى التشاجر مع فكهانى ومبيض محارة بسبب الخلاف على أولوية المرور، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى العميد درويش حسين، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغًا من "ى.ا"، فكهانى، و"ص.ع"، مبيض محارة، اتهما فيه "ف.م"، و"ح.ش"، عاملين، بالاعتداء عليهما بالضرب، وإصابتهما بجروح وكدمات متفرقة خلال مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهما 3 بنادق خرطوش ماركة بامب أكشن عيار 16 وبندقية محلية الصنع و21 طلقة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى التشاجر مع الفكاهنى ومبيض المحارة، وأخطر اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، وأحيلا إلى النيابة للتحقيق.
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