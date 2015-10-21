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حبس محام حاول سرقة سيارة زميله من أمام محكمة بالشرقية

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حبس محام حاول سرقة سيارة زميله من أمام محكمة بالشرقية حبس محام حاول سرقة سيارة زميله من أمام محكمة بالشرقية
قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس محامى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بمحاولة سرقة سيارة زميله المحامى من أمام محكمة الزقازيق بالزراعة.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد ناجى مساعد المدير للأفراد يفيد بأنه أثناء مروره على الخدمات بمحكمة الزراعة، تمكن الأهالى والنقيب إسماعيل محروس معاون مباحث مركز الزقازيق، من ضبط "عصام ع ح " 50 سنة محامى ومقيم الزنكلون، أثناء قيامه بسرقة سيارة "تامر سباعى إبراهيم" محامى من محكمة الزقازيق الكلية، والسيارة تحمل رقم 126317 ملاكى شرقية وذلك أثناء تشغيلها بمفتاح مصطنع، وتبين أن المحامى المتهم سبق اتهامه فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات وخارج من السجن حديثا، وتحرر المحضر رقم 64423 جنح المركز.

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