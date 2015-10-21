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تأجيل محاكمة أمينى شرطة متهمين بهتك عرض فتاة لـ3 يناير المقبل

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تأجيل محاكمة أمينى شرطة متهمين بهتك عرض فتاة لـ3 يناير المقبل تأجيل محاكمة أمينى شرطة متهمين بهتك عرض فتاة لـ3 يناير المقبل
قررت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى الكومى، تأجيل محاكمة أمينى شرطة، لاتهامهما باختطاف وهتك عرض فتاة داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل، لجلسة 3 يناير المقبل لحضور المجنى عليها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استوقفا سيارة يستقلها شاب وفتاة وطلبا منهما إبراز هويتهما، وأجبرا الفتاة على النزول واصطحباها فى سيارة النجدة التى كانا يستقلانها بزعم أنهما سيقومان بتوصيلهما لمنزلها، واصطحباها إلى منطقة نائية وجرداها من ملابسها وتحسسا أجزاء من جسدها وهتكا عرضها وحاولا الاعتداء عليها، إلا أنها قاومتهما واستغاثت على نحو أجبرهما على تركها فى وقت لاحق.

وتبين من التحقيقات، أن الفتاة تمكنت من مغافلة أمينى الشرطة وأرسلت رسالة نصية عبر هاتفها المحمول، إلى هاتف صديقها، تفيد بأن أمينى الشرطة اللذين استوقفاهما اختطفاها ويريدان اغتصابها ومواقعتها بالإكراه.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بقرار الاتهام، تحريات لقسم الشرطة وإدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، أكدت صحة الواقعة وصدق رواية الفتاة إضافة إلى الدليل الفنى المتمثل فى تقرير مصلحة الطب الشرعى بتحليل عينة الحامض النووى "دى إن أيه"، التى أكدت أن المادة التى عثر عليها بملابس الفتاة، عبارة عن سائل منوى لأحد المتهمين، وهو الشخص نفسه الذى قالت الفتاة بالتحقيقات - قبل صدور التقرير - إنه اعتدى عليها بشكل رئيسى على غير رضاها.

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مصر 365