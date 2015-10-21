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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات مالية فى حلوان

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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات مالية فى حلوان حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات مالية فى حلوان
أمر أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار شريف أشرف رئيس نيابة الحوادث، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل فى حلوان.

وكان تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة ومتوفى بالمجاورة 8 بالمشروع الأمريكى دائرة القسم، بالفحص تبين وقوع المشادة بين "رامى م" عاطل و"ياسين ع" عامل، قام على أثرها الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش أحدثت إصابة الثانى والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة ( بندقية خرطوش عيار 12 مم ) غير مبلغ بسرقتها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى امرت بما سبق.

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مصر 365

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