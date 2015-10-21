بدء جلسة محاكمة 23 متهما بقضية "كتائب أنصار الشريعة"

بدأت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة.

وطلب القاضى قبل بدء الجلسة خروج الأطفال الصغار من القاعة، وطلب ذلك من رجال الأمن، فقاموا بإخراج السيدات التى برفقتهن أطفال صغار، وأثبت وجود شاشات العرض لفض الأحراز.

وأودعت المحكمة المتهمين قفص الاتهام، وأثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع وكذلك المتهمين من خلال النداء عليهم، كما حضر عدد كبير من الأهالى قاعة المحكمة بعد سماح القاضى لهم بالحضور، وتبادلوا مع المتهمين الأحاديث الجانبية للاطمئنان عليهم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.