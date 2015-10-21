شرطة السياحة والآثار تضبط 70 قضية متنوعة داخل فنادق خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء أحمد شاهين، مساعد الوزير، حملة مكبرة على المنشآت السياحية والفندقية، وتمكنت من ضبط 70 قضية مختلفة تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير إدارة البحث الجنائى.

وقد قاد العميد ناجح زكى، رئيس مباحث الفنادق، الحملة والتى أسفرت عن ضبط 4 أشخاص يتعاطون مخدرات داخل فنادق سياحية.

وتمكنت أيضًا القوة المرافقة والتى ضمت كلا من المقدم أدهم عامر، والمقدم وائل طه، والرائد تامر الجيار، والرائد رؤوف مصطفى، والرائد إسلام منصور، والنقيب محمد فؤاد، والنقيب أحمد عثمان، والنقيب محمد العزازى، والنقيب محمد غازى، والنقيب محمد ممدوح، والنقيب عبد الحليم الفقى، رجال مباحث الفنادق، من ضبط 30 مخالفة اشتراطات أمنية وصحية وبيئية بفنادق القاهرة والجيزة، وكذا ضبط 9 أشخاص مطلوبين لصدور أحكام قضائية ضدهم، و23 حالة اشتباه وتحرى، و3 منشآت فندقية تدار دون تراخيص من وزارة السياحة.

وبالعرض على العميد يحيى مرزووق، تم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع المختلفة، وإحالتها للنيابة المختصة للتحقيق.