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شاهد بـ"أحداث الدقى": مجهولون أطلقوا أعيرة نارية علينا داخل نقطة الشرطة

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شاهد بـ"أحداث الدقى": مجهولون أطلقوا أعيرة نارية علينا داخل نقطة الشرطة شاهد بـ"أحداث الدقى": مجهولون أطلقوا أعيرة نارية علينا داخل نقطة الشرطة
استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لشهود الإثبات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الدقى" والمتهم فيها 20 متهما، من بينهم 4 هاربين، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة الدقى بداية العام الجارى.

وقال شاهد الإثبات تامر عبد المنعم 35 سنة أمين شرطة بقسم شرطة الدقى، إنه سمع صوت انفجار أثناء تواجده داخل نقطة شرطة الدقى فى 4 يناير الماضى، وأثناء خروجه على صوت الانفجار قام مجهولون بإطلاق النار عليه وعلى زملائه فى النقطة دون معرفة مصدر ضرب النار.

واستكمل الشاهد أن زميله محمود كامل سقط على الأرض جراء إصابته بطلق خرطوش فى الرأس، مضيفا أنه أصيب بشظايا خرطوش فى وجهه، مشيرا إلى أنه قام بإطلاق النار فى الهواء كرد فعل على المعتدين على النقطة، مؤكدا أنه استعمل سلاح صديقة المصاب لمواجهة المعتدين على النقطة.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتنظيم تجمهرة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فى القتل، على نحوٍ أدى إلى مصرع "حمادة فتح الله"، بالإضافة إلى إصابة كل من "تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن".

كما أسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية غير مششخنة فضلاً عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدى على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.

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