القبض على عاطل بحوزته تمثال فرعونى قبل بيعه بأكتوبر

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة تمثال أثرى ومحاولته بيعه لأحد عملائه بأكتوبر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تفيد بحيازة "أحمد.ع" عاطل لتمثال فرعونى أثرى واستعداده لبيعه لأحد عملائه، وبإخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته تمثال فرعونى يبلغ طوله 40 سم، وبمواجهته اعترف بحصوله على التمثال من أحد الاشخاص لبيعه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.