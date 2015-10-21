خال "شهد" قتيلة قليوب: تاجر مخدرات وأنصاره أطلقوا النار على الشرطة وقتلوها

شهدت منطقة زاوية النجار بقليوب تبادلا لإطلاق الرصاص بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإجرامية، مما أسفر عن مقتل طفلة تدعى "شهد عبد السميع" تبلغ من العمر 8 سنوات وإصابة 3 آخرين من سكان المنطقة.

وذكر خال الطفلة المجنى عليها فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مسجل خطر يدعى "الدكش" يتاجر بالمواد المخدرة ودائم الاشتباك مع رجال الشرطة، ومساء أمس الثلاثاء، وأثناء قيام رجال المباحث بضبط عدد من تجار المواد المخدرة الذين يروجون بضاعتهم بمنطقة زاوية النجار اشتبك "الدكش" وعدد من أنصاره مع رجال الشرطة وأطلقت الأعيرة النارية بكثافة، حيث أصابت إحدى الرصاصات جسد ابنة شقيقته "شهد" مما أسفر عن مقتلها وأصيب 3 آخرون.

وأضاف خال الطفلة أن المتهم وأنصاره فروا هاربين عقب الحادث، مما دفع أقارب الطفلة وأهالى المنطقة لقطع طريق ترعة الإسماعيلية وإشعال النار بإطارات السيارات حتى وصلت قوات الأمن ومدرعات الشرطة، وتمكنت من إقناع الأهالى بفتح الطريق وإعادة حركة المرور مرة أخرى.

وطالب خال المجنى عليه مديرية أمن القليوبية بسرعة ضبط المتهمين وتسليمهم للعدالة للقصاص منهم وتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والمسجلين خطر.