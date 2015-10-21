القبض على 3 عاطلين اختطفوا "نجار" لطلب 20 ألف جنيه فدية من والده بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف ملابسات واقعة خطف نجار بمنطقة حلوان، وطلب الجناة مبلغ 20 ألف جنيه من والد النجار لإطلاق سراحه، وتبين أن 3 عاطلين وراء اختطافه بعد سرقته المبلغ من مسكن أحدهم، إلا أن المجنى عليه تأكد أن ذلك المبلغ ثمن دراجة بخارية اشترتها شقيقته منهم، إلا أنهم استولوا عليها عقب شرائها.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان بلاغا من "يحيى سعيد أبو حديدة" 62 سنة بالمعاش ومقيم عزبة زين، بتلقيه اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول أبلغه خلاله باختطافه نجله "أحمد" 29 سنة نجار وطلب منه مبلغ 20 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد م ا" وشهرته "أحمد الديب" 27 سنة لا يعمل، السابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"مصطفى ع ع" وشهرته "روبى" 34 سنة لا يعمل مسجل خطر فئة "ب" سرقة بالإكراه والسابق اتهامه فى 11 قضية، و"ناصر م ع" 18سنة لا يعمل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم أثناء تواجدهم بمسكن الأول وبصحبتهم المجنى عليه "موثق اليدين بواسطة أبزيم بلاستيك" وتم إطلاق سراحه.

وبسؤال المجنى عليه قرر بأن شقيقته "فاتن" سبق وأن قامت بشراء دراجة بخارية من الثانى بمبلغ 20 ألف جنيه، إلا أنهما اكتشفا سرقتهما، وعلم وشقيقته بأن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، فتوجه لمسكن الثانى وقام بسرقة المبلغ وفر هاربًا، ولدى علمهم بذلك قاموا باختطافه بسيارة الأول (بدون لوحات معدنية)– تم التحفظ عليها واحتجازه بشقة الأول لحين إحضار والده المبلغ المالى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم واقعة خطف المجنى عليه لذات السبب ونفوا قيامهم بسرقة الدراجتين البخاريتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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