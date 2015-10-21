أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأخر حضور أعضاء هيئة دفاع متهمى كتائب "أنصار الشريعة"

Google+ Print
تأخر حضور أعضاء هيئة دفاع متهمى كتائب "أنصار الشريعة" تأخر حضور أعضاء هيئة دفاع متهمى كتائب "أنصار الشريعة"
أودع حرس محكمة أكاديمية الشرطة المتهمين بقضية كتائب أنصار الشريعة قفص الاتهام، تمهيدا لبدء محاكمتهم بعد قليل، وتبادل المتهمون مع بعضهم الأحاديث الجانبية، وحضر عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، ولم يحضر باقى أعضاء هيئة الدفاع، وانتظر الأهالى أمام بوابة الأكاديمية رقم 3 للسماح لهم بحضور محاكمة ذويهم، وتم نصب شاشتى عرض، لفض الأحراز اليوم.

وحضر المحاميان النبوى إبراهيم، وعلى إسماعيل ومحام آخر من أعضاء هيئة الدفاع، وكان القاضى قد أحال عددًا من أعضاء الهيئة، وعلى رأسهم المحامى منتصر الزيات، إلى المحاكمة التأديبية، الجلسة الماضية، لتأخرهم عن الحضور.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365