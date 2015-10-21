تأخر حضور أعضاء هيئة دفاع متهمى كتائب "أنصار الشريعة"

أودع حرس محكمة أكاديمية الشرطة المتهمين بقضية كتائب أنصار الشريعة قفص الاتهام، تمهيدا لبدء محاكمتهم بعد قليل، وتبادل المتهمون مع بعضهم الأحاديث الجانبية، وحضر عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، ولم يحضر باقى أعضاء هيئة الدفاع، وانتظر الأهالى أمام بوابة الأكاديمية رقم 3 للسماح لهم بحضور محاكمة ذويهم، وتم نصب شاشتى عرض، لفض الأحراز اليوم.

وحضر المحاميان النبوى إبراهيم، وعلى إسماعيل ومحام آخر من أعضاء هيئة الدفاع، وكان القاضى قد أحال عددًا من أعضاء الهيئة، وعلى رأسهم المحامى منتصر الزيات، إلى المحاكمة التأديبية، الجلسة الماضية، لتأخرهم عن الحضور.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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