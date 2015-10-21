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وزير العدل يقرر نقل مقار انعقاد دوائر إلى محاكم أخرى

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وزير العدل يقرر نقل مقار انعقاد دوائر إلى محاكم أخرى وزير العدل يقرر نقل مقار انعقاد دوائر إلى محاكم أخرى
قرر المستشار أحمد الزند وزير العدل نقل مقار انعقاد دوائر أسرة المطرية وجنح جزئى المطرية ومدنى جزئى المطرية إلى مقر محكمة مدينة نصر، بدلا من مقرها الحالى.

كما قرر وزير العدل، نقل مقر انعقاد دوائر جنح جزئى الأميرية وجنح جزئى الزيتون إلى مقر مجمع محاكم الزيتون ومصر الجديدة، بدلا من مقرها الحالى، ونقل مقار محاكم مركز إمبابة وكرداسة والوراق وأوسيم والعجوزة والدقى إلى مجمع محاكم تاج الدول خلف قسم إمبابة بدلا من المقرر الحالى.

جاء ذلك بناءً على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 20125 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

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