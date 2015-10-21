حبس خلية تهديد القضاة برسائل نصية بالبحيرة 15 يومًا

قرر المستشار عماد الجندى، رئيس نيابة قسم كفر الدوار، برئاسة المستشار على حسن، رئيس النيابة الكلية، وبإشراف المستشار عبد العزيز عليوة، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، حبس "أيمن.م.م.ا"، أمين محكمة كفر الدوار الجزئية، مقيم بحى طلعت حرب بكفر الدوار بالبحيرة، و"عبد الرحمن.س.م.ط"، مهندس ميكانيكيا بالشركة المصرية للمطارات بوزارة الطيران المدنى، ومقيم الوسطانية فى كفر الدوار بالبحيرة، 15 يومًا لاتهامهما وآخرين بإرسال رسائل تهديد لبعض القضاة على هواتفهم المحمولة وتحذيرهم من مشاركتهم فى العملية الانتخابية.

ترجع أحداث الواقعة، حينما تمكن ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، بالاشتراك مع ضباط الأمن من إحباط مخطط إخوانى لعرقلة سير الانتخابات البرلمانية من خلال إرسال رسائل تهديد لبعض القضاة وتحذيرهم من المشاركة فى الإشراف على العملية الانتخابية.

نجحت الأجهزة الأمنية، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، وتحت إشراف اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، وفى زمن قياسى فى كشف وتحديد هوية المتورطين وضبطهم .

وأكدت معلومات ضباط الأمن بالبحيرة قيام الإخوانى "أيمن.م.م"، 43 سنة، أمين محكمة كفر الدوار الجزئية، ومقيم حى طلعت حرب كفر الدوار بالبحيرة، مستغلاً موقعه الوظيفى، بتجميع بيانات عن أعداد اللجان ومقراتها والقضاة المشرفين عليها وأرقام هواتفهم المحمولة وتسليمها للإخوانى "عبدالرحمن.س.م"، 34 سنة، مهندس ميكانيكى بالشركة المصرية للمطارات بوزارة الطيران المدنى، مقيم الوسطانية بكفر الدوار بالبحيرة.

وكشفت تحريات الأمن أن المتهمين وآخرين قاموا بتوجيه رسائل تهديد لبعض القضاة على هواتفهم المحمولة وتحذيرهم من المشاركة فى العملية الإنتخابية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية مكبرة شارك فيها ضباط الأمن بالإستعانة بـ6 مجموعات قتالية، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبتفتيش منزلهما تم ضبط "فلاشة كمبيوتر" تحتوى على معلومات عن أعداد الناخبين باللجان بالمحافظة والموظفين المشرفين على العملية الانتخابية وعدد من التوكيلات الخاصة ببعض المرشحين، وثلاثة أجهزة حاسب آلى وكمية كبيرة من الأوراق التنظيمية الإخوانية.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، أصدر المستشار عماد الجندى، رئيس نيابة قسم كفر الدوار، برئاسة المستشار على حسن، رئيس النيابة الكلية، بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، قراره بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن المديرية اتخذت كافة الاستعدادات الأمنية لمواجهة كافة صور الأعمال الإرهابية والتخريبية التى كانت من المتوقع أن تقوم بها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم من مختلف الفصائل الإرهابية لعرقلة سير الانتخابات البرلمانية.

ولفت مدير الأمن، إلى أنه وفور إبلاغه بواقعة إرسال رسائل تهديد لبعض القضاة وتحذيرهم من المشاركة فى الإشراف على العملية الانتخابية تم التنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، تحت إشراف اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، مشيرًا إلى أنه وبالفعل نجحت وزارة الداخلية وفى زمن قياسى فى كشف وتحديد هوية هؤلاء الإرهابيين المتورطين وضبطهم فى أسرع وقت.

"الداخلية" تسقط خلية تهديد القضاة برسائل نصية لمنعهم من الإشراف على الانتخابات.. موظف إخوانى بمحكمة وراء تسريب بيانات المستشارين لآخر يعمل بشركة اتصالات.. وملاحقة أعضاء الجماعة داخل الوزارات

http://www.youm7.com/story/2015/10/20/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7/2399553#.VidSJX4rKM8