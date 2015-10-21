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حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بسرقة مشغولات فضية من محل بالجمالية

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حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بسرقة مشغولات فضية من محل بالجمالية حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بسرقة مشغولات فضية من محل بالجمالية
أمرت نيابة الجمالية برئاسة المستشار حازم عبد الشكور، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مشغولات فضية من محل بالصاغة فى الجمالية.

اعترف المتهم أمام النيابة بسرقة الخواتم الفضية من داخل محل ملك "عمرو. ح" 40 سنة، صاحب محل مشغولات فضية بأسلوب كسر الزجاج باستخدام "أجنة" حديدية، وباستدعاء النيابة للمجنى عليه تعرف على المشغولات الفضية خاصته، واتهمه بالسرقة.

كان تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من أحد محال بيع المشغولات الذهبية، بعرض أحد الأشخاص عددًا من خواتم الفضة للبيع بثمن بخس، لا يتناسب مع قيمتها، فانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنت من ضبطه أثناء بيع الخواتم.

ومن خلال الفحص تبين أن المتهم "مصطفى.م.ا" 48 سنة عاطل، ومقيم بالوايلى، مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 12845 فئة ج، والسابق اتهامه فى 44 قضية آخرها 1853/2014الوايلى (بلطجة)، وبحوزته 6 خواتم فضة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بما سبق.

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مصر 365