فيديو|| طلاب الثانوية العامة يهتفون ضد وزير التعليم: «ياوزير قول الحق المدرسة مضيعة للوقت»

يواصل طلاب الثانوية العامة، أمام مدرسة سراي القبة الثانوية بنات، وقفتهم الاحتجاجية التي بدأت، صباح اليوم الأربعاء، اعتراضًا على تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم، بتخصيص 10 درجات من المجموع الكلي للثانوية العامة بواقع 7 درجات للحضور و3 درجات للسلوك.

وتزايدت أعداد الطلاب المتظاهرين بشكل كبير، ليبلغ قرابة 3 آلاف طالب ينتمون لـ 12 مدرسة ثانوية.

وردد الطلاب هتافات ضد القرار ووزارة التربية والتعليم : “طلاب ثانوية مش بلطجية” ، ” يسقط كل وزير تعليم عاوز الطالب يبقى بهيم ” ، و “ياوزير قول الحق المدرسة مضيعة للوقت”.

وأكد الطلاب المتظاهرون أنهم مستمرون بالمطالبة بإلغاء القرار، مهددين بالتصعيد في حال عدم النظر في مطالبهم. " frameborder="0">