صورة – ماذا يعني شعار بدلة مانشستر يونايتد

يظهر أعضاء الجهاز الفني ولاعبو مانشستر يونايتد دائما يرتدون زيا أسود اللون يحمل شعارا يختلف عن شعار النادي الذي يزين قمصان الفريق.

يرتدي مدربو ولاعبو يونايتد تلك "البدل" التي تحمل شعارا مختلفا عن شعار النادي خلال المناسبات الهامة ورحلات الفريق إلى خارج إنجلترا في بطولات أوروبا. فما قصته؟

هذا الشعار كان يتم وضعه على قمصان مانشستر يونايتد فى النهائيات التاريخية، كنهائي كأس انجلترا 1963 الذى فاز فيه على ليستر سيتي 3-1، أو في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1968 حينما هزم بنفيكا 4-1 في ويبملي ليصبح أول فريق إنجليزي يتوج بالبطولة.

أصله يعود إلى شعار النبالة في مدينة مانشستر.

الكرة الأرضية على رأس الشعار منقطة بالنحل وترمز إلى دور المدينة في الثورة الصناعية في القرن الـ19، فالنحل هنا يرمز إلى العمل والهمة. فمانشستر كانت مكان ميلاد الثورة الصناعية في إنجلترا.

أما السفينة في منتصفه ترمز إلى قناة السفن في مدينة مانشستر.

الخطوط الذهبية تحت السفينة، ترمز إلى الأنهار الثلاثة التي تمر بمدينة مانشستر.

يرمز الظبي على اليسار والذي يرتدي سلسلة ذهبية للتفاخر بالمعمار في المدينة، وعلى اليمين يظهر أسد يرتدي تاجا في إشارة إلى الحصن الروماني الذي كان موجودا بالقرب من موقع المدينة.

يرتدي كلا منهما وردة حمراء في إشارة إلى الرمز الرسمي لمقاطعة لانكشير.

يتبقى أخيرا أن نعرف أن النقش اللاتيني أسفل الشعار "Consilio et Labore" يعني بالإنجليزية، الحكمة والجهد.