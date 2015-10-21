فيديو - الزمالك ضد حمادة صدقي.. رفع الكأس ولم يقدر عليه في الدوري

ستكون مواجهة الزمالك لوادي دجلة الأربعاء في افتتاح الدوري المصري الممتاز هي الخامسة له أمام المدرب حمادة صدقي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

ويأمل الزمالك في أفضل بداية لحملة الدفاع عن اللقب حين يستضيف دجلة الذي اقتنص تعادلين سلبيين أمام الفارس الأبيض في الموسم الأخير من الدوري.

ويطمح بطل الثنائية المحلية في تحقيق أول فوز له على صدقي في مسابقة الدوري ففاز عليه من قبل مرة واحدة فقط كانت في بطولة كأس مصر التي يحمل لقب آخر 3 نسخ منها.

وتتوازن كفتا الزمالك وصدقي في المواجهات الأربع السابقة إذ فاز كل منهما مرة وتعادلا مرتين.

ويقدم FilGoal.com في التقرير التالي هذه المواجهات.

الدور النهائي من الدوري موسم 2013-2014: فاز صدقي مع سموحة على الزمالك 2-1 وحرمه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

نهائي كأس مصر 2013-2014: فاز الزمالك على سموحة بهدف حازم إمام في الدقيقة 89.

الدور الأول من الدوري موسم 2014-2015: تعادل الزمالك سلبيا مع فريق صدقي الجديد وادي دجلة.

الدور الثاني من الدوري موسم 2014-2015: تعادل الزمالك سلبيا مع دجلة في آخر مباراة من المسابقة التي تسلم بعدها الدرع.