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كاميرات مراقبة وتأمين مداخل ومخارج دسوق استعدادًا لمولد سيدى إبراهيم الدسوقى

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كاميرات مراقبة وتأمين مداخل ومخارج دسوق استعدادًا لمولد سيدى إبراهيم الدسوقى كاميرات مراقبة وتأمين مداخل ومخارج دسوق استعدادًا لمولد سيدى إبراهيم الدسوقى
بدأت الاستعدادات لاستقبال المترددين على مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، الذى سيبدأ الخميس 30 أكتوبر، ويستمر حتى 6 نوفمبر المقبل.

وتفقد اللواء محمد عاطف شلبى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، عددا من المواقع بمدينة دسوق لتأمين محيط الميدان الإبراهيمى ومداخل ومخارج المدينة، رافقه اللواء أحمد بسونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق، وبحضور اللواء مصطفى سلطان مساعد المدير لفرقة شرطة دسوق واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية والقيادات الأمنية بمركز ومدينة دسوق.

وأكد اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، وضع الخطة الأمنية، استعدادا للاحتفال بالمولد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى، بوضع كاميرات مراقبة بجميع أماكن التجمعات والميدان الإبراهيمى وأماكن الاحتفال بالمولد مع وضع بوابات إلكترونية بمداخل المسجد الإبراهيمى.

وأضاف شلبى، فى تصريحات صحفية، أن قوات الأمن ستتواجد بدسوق لحفظ الأمن وتأمين الزوار خلال فترة الاحتفال بالمولد، والذى يبدأ الجمعة 30 أكتوبر 2015 وحتى الجمعة 6 نوفمبر 2015.

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مصر 365