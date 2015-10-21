بالصور.. حملة أمنية على سوق ليبيا بمطروح لمراجعة إجراءات تأمين السوق

شنت مديرية أمن مطروح، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اشترك فيها إدارة الحماية المدنيه ومباحث التموين على سوق ليبيا وذلك لمراجعة إجراءات تأمين السوق من إخطار الحريق والتفتيش على طفايات الحريق الخاصة بالمحلات التجارية ومدى صلاحيتها، أسفرت عن ضبط عدد 5 محلات بدون أجهزة إطفاء حريق، وبوفيه يستخدم 2 أنبوبة غاز.

وذكر بيان لمديرية الأمن اليوم، أن مدير الأمن راجع صلاحيات المواد الغذائية المتداولة بالسوق ومطابقة السلع غير الغذائية والاستهلاكية فى السوق للمواصفات القياسيه وجودة الصنع وذلك لمكافحة ظاهرة الغش التجارى للسلع والمنتجات المتداولة .

>تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى تكثيف الحملات اليوميه على مختلف الأسواق .

وفى البحر الأحمر تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة سفاجا من القبض على عاطل بعد ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش والأقراص المخدرة قبل توزيعها بالمدينة قادما من الغردقة.

تلقى اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر اخطارا من الرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم سفاجا يفيد تمكن النقيب محمد نبيل معاون مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط المدعو أيمن. ع 30 سنة عاطل مقيم زرزارة الغردقة وبحوزته نصف كيلو حشيش و300 قرص مخدر.

>تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.