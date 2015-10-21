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إلغاء ترخيص خطابة لإمام لعدم إلتزامه بخطبة الجمعة المحددة بالإسكندرية

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إلغاء ترخيص خطابة لإمام لعدم إلتزامه بخطبة الجمعة المحددة بالإسكندرية إلغاء ترخيص خطابة لإمام لعدم إلتزامه بخطبة الجمعة المحددة بالإسكندرية
قرر الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ،إلغاء ترخيص أحد خطباء الذين يعملون بنظام المكافأه بمسجد عزبة سلام بمنطقة ترعة المحمودية ، وذلك لعدم إلتزامه بخطبة الأوقاف الموحدة رغم التنبيه على الخطيب أكثر من مرة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على إستبعاد الخطيب نهائياً وعدم إعتلاءه أى منبر بمساجد و زوايا الإسكندرية وتدبير خطيب آخر من الأزهر الشريف، مشيراً أنه لن يسمح بمخالفة سياسة الوزارة وعدم الالتزام بالتعليمات.

كما ضمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية ثلاث زواية جديدة للوزارة تسيطر عليها الجماعات المتطرفة وأصحاب الفكر المتشدد وبث الأفكار المخالفة للإسلامى الوسطى بالمحافظة والزواية التى تم ضمها هى زاوية الرضوان بشارع عمر بمنطقة أبو سليمان كانت تُسيطر عليها الجماعات التطرف و تمت السيطرة الكاملة عليها و تدبير خطيب أزهرىٍ يؤدى خطبة الجمعة و مقيم شعائر لآداء الصلوات و كذا عامل للقيام بخدمة الزاوية .
>كما ضمت زاوية العارفين ، بشارع عرفان ، التابعة لإدارة أوقاف محرم بك، وزاوية البخارى ، شارع السيدة فاطمة ، التابعة لإدارة أوقاف محرم بك وكان يسيطر عليها أصحاب الفكر المتشدد ويستخدموها فى نشر الأفكار المتشددة والمتعصبة .
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