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وقفة لمرشحين بدائرة الرمل أثناء تقديم دعاوى لبطلان انتخابات الدائرة

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وقفة لمرشحين بدائرة الرمل أثناء تقديم دعاوى لبطلان انتخابات الدائرة وقفة لمرشحين بدائرة الرمل أثناء تقديم دعاوى لبطلان انتخابات الدائرة
نظم عدد من مرشحى دائرة الرمل بالإسكندرية وبرفقتهم أنصارهم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، بالتزامن مع تقديم دعاوى قضائية، تطالب ببطلان الانتخابات بدائرة الرمل بعد ارتفاع عدد الأصوات الباطلة بها إلى 22981 صوت باطل.

جاءت الوقفة بحضور عدد من المرشحين بينهم على علبة، ونجاح بيومى، وهيثم نصار، وفهمى غازى، ومحمد عبد السلام، وأحمد شاهين، ونادر عبد الهادى، وعزت المحمدى، وعلى المليس، ومحمد قرطبة، وأحمد مهنى وأحمد خميس، حيث قدم المرشحون دعاوى قضائية لبطلان الانتخابات بالدائرة وإعادتها.

وقال هيثم نصار مرشح الوفد بالدائرة، إن المرشحين قاموا بتقديم الدعاوى القضائية ومن الممكن أن تضم إلى دعوى المقدمة من المرشح على علبة والمحدد لها جلسة يوم الأحد القادم للنظر فيها .
> على صعيد آخر، وقفت قوات أمن الإسكندرية فى محيط مجلس الدولة للتأمين دون الاقتراب من المحتجين.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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