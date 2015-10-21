رفع وإزالة 656حالة تعد على 26 فدان بمراكز المنيا

تمكنت حملة من مديرية الزراعة بالمنيا بالتعاون مع الوحدات المحلية من رفع و إزالة عدد 656 حالة تعد بمساحة 26 فدان و7 قيراط و2 سهم ، وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل المحافظة .

أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود التي بذلتها مديرية الزراعة ،حيث تم ازالة عدد 60 حالة بمساحة فدان و19 قيراط و8 سهم وعدد 134 حالة بمغاغة بمساحة 7 فدان و15 سهم وعدد 83 حالة ببنى مزار بمساحة 3 فدان و23 قيراط و10 سهم وعدد 30حالة بمطاى بمساحة فدان و4 سهم وعدد 16 حالة بسمالوط بمساحة 14 قيراط و20 سهم وعدد11 حالة بالمنيا بمساحة 9 قيراط و6 سهم وعدد 40 حالة بأبوقرقاص بمساحة فدان و11 قيراط و16 سهم وعدد 72 حالة بملوى بمساحة 2 فدان و9 قيراط و19 سهم وعدد 83 حالة بديرمواس بمساحة 2 فدان و15 قيراط و6 سهم بالاضافة الى عدد 127 اصلاح زراعى بمساحة 4 فدان و22 قيراط و18 سهم .

من جانبه ، وجه المحافظ بضرورة استمرار حملات الإزالة للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها ، وكلف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .