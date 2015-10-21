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افتتاح معرض "النوبة قدس الأقداس" بقصر ثقافة أسوان

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افتتاح معرض "النوبة قدس الأقداس" بقصر ثقافة أسوان افتتاح معرض "النوبة قدس الأقداس" بقصر ثقافة أسوان
افتتح اللواء محمد عاطف، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ومحمد إدريس نجيب مدير عام فرع ثقافة أسوان، اليوم الأربعاء، معرضا بعنوان "النوبة قدس الأقداس"، للفنانة زينب محمود بقصر ثقافة أسوان، بحضور جيهان أحمد مصطفى مدير عام إقليم جنوب الصعيد، ونجوى أحمد سيد مدير قصر ثقافة أسوان وعدد من فنانى أسوان.

يقام المعرض تحت رعاية الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيس هيئة قصور الثقافة، واللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، ويستمر المعرض حتى 27 أكتوبر الجارى، ويضم 5 أعمال فنية تتحدث عن التراث النوبى وعن النوبة حضارتى.
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