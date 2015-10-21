أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح مستقل بالخارجة يقدم طعنا لغياب أسماء ناخبين من إحدى اللجان الانتخابية

Google+ Print
مرشح مستقل بالخارجة يقدم طعنا لغياب أسماء ناخبين من إحدى اللجان الانتخابية مرشح مستقل بالخارجة يقدم طعنا لغياب أسماء ناخبين من إحدى اللجان الانتخابية
قام ماهر الديب المرشح المستقل عن دائرة الخارجة بالوادى الجديد بتقديم طعن إلى المستشار يحيى محمود عبد القادر رئيس اللجنة العامة للانتخابات رقم 1 ومقرها الخارجة، اعتراضا على اللجنة رقم 8 ومقرها مدرسة التجريبية للغات بسبب وجود أخطاء فى عدد الأصوات وغياب 55 صوتا تم إدراجهم فى الكشوف وغير موجودين فى كشوف التسجيل.

كما طعن المرشح على تجميع اللجنة لأعداد الأصوات الانتخابية، حيث تم إرفاق الطعن بالمحضر الذى تم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات للبت فيه.

وكان المرشح ماهر الديب، حصل على 4186 صوتا فى الجولة الأولى من الانتخابات ليحل فى الترتيب رقم 4 بين المرشحين بفارق 42 صوتا عن المرشح أحمد العقاطى المرشح المستقل، وهو ما استدعاه للتقدم بطعن على إجراءات تجميع الأصوات بعد أن تبين له وجود فارق لصالحه فى عدد الأصوات وفقا لمحاضر مندوبيه داخل اللجان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365