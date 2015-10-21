مرشح مستقل بالخارجة يقدم طعنا لغياب أسماء ناخبين من إحدى اللجان الانتخابية

قام ماهر الديب المرشح المستقل عن دائرة الخارجة بالوادى الجديد بتقديم طعن إلى المستشار يحيى محمود عبد القادر رئيس اللجنة العامة للانتخابات رقم 1 ومقرها الخارجة، اعتراضا على اللجنة رقم 8 ومقرها مدرسة التجريبية للغات بسبب وجود أخطاء فى عدد الأصوات وغياب 55 صوتا تم إدراجهم فى الكشوف وغير موجودين فى كشوف التسجيل.

كما طعن المرشح على تجميع اللجنة لأعداد الأصوات الانتخابية، حيث تم إرفاق الطعن بالمحضر الذى تم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات للبت فيه.

وكان المرشح ماهر الديب، حصل على 4186 صوتا فى الجولة الأولى من الانتخابات ليحل فى الترتيب رقم 4 بين المرشحين بفارق 42 صوتا عن المرشح أحمد العقاطى المرشح المستقل، وهو ما استدعاه للتقدم بطعن على إجراءات تجميع الأصوات بعد أن تبين له وجود فارق لصالحه فى عدد الأصوات وفقا لمحاضر مندوبيه داخل اللجان.