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“بايدن” ينفي تصريحاته السابقة ويؤكد تأييده لقتل “بن لادن”

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“بايدن” ينفي تصريحاته السابقة ويؤكد تأييده لقتل “بن لادن” “بايدن” ينفي تصريحاته السابقة ويؤكد تأييده لقتل “بن لادن”

نائب الرئيس الأمريكي

قال جو بايدن ،نائب الرئيس الأمريكي، إنه كان يؤيد الغارة الأمريكية التي قتل فيها أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، في محاولة لتوضيح دوره وحماية نفسه من الانتقادات المحتملة في الوقت الذي يدرس فيه خوض سباق انتخابات الرئاسة عام 2016.

وقال بايدن بالأمس، خلال حضوره مناسبة في جامعة جورج واشنطن، “عندما خرجنا من الغرفة وصعدنا السلم قلت له بأني اعتقد أنه ينبغي أن يمضي في الأمر، لكن عليه أن يتبع حواسه الخاصة.”

وقال بايدن في وقت سابق إنه نصح الرئيس باراك أوباما بعدم الموافقة على الغارة التي جرت في 2011، دون التحقق مرة أخرى من أن بن لادن كان موجودا في المجمع الباكستاني الذي وجد به في نهاية المطاف.

وأوردت “ABC” قد أن بايدن قال أمام الكونجرس في عام 2012 “السيد الرئيس، برأيي لا تمض قدما بالعملية.”

كما قال أوباما من قبل، أن بايدن لم يكن يؤيد الغارة التي أصبحت واحدة من أهم إنجازات السياسة الخارجية للرئيس الديمقراطي.

وكان الرئيس أوباما قد أصدر أمره بتنفيذ عملية الاغتيال في مايو2011، وبالفعل قامت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية باغتيال بن لادن رميًا بالرصاص في البيت الذي كان يسكن فيه في بلدة ابوت آباد الباكستانية.

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