أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اعرفى أهم أعراض إصابة طفلك بالتشوهات الخلقية

Google+ Print
اعرفى أهم أعراض إصابة طفلك بالتشوهات الخلقية اعرفى أهم أعراض إصابة طفلك بالتشوهات الخلقية

كتبت هبة مصطفى

تجهل كثير من الأمهات ظهور بعض أعراض التشوهات الخلقية التى تظهر على طفلها لأنها ليست على دراية كافية بأن ما يعانى منه طفلها تشوه خلقى.
>العيوب الخلقية
>تقول الدكتورة سالى خميس أخصائى أمراض الأطفال، إنه ارتفعت مؤخرا حالات ولادة أطفال مصابين ببعض التشوهات الخلقية، كما أن هناك بعض الأطفال يعانون من مشاكل جسدية مرتبطة بعيوب خلقية معينة، وغيرهم قد تظهر لديهم مشاكل التشوهات بعد شهور أو سنوات بعد ولادة الطفل.
>أهم الأعراض الأكثر شيوعيا لإصابة الطفل بتشوهات خلقية
>وتستكمل د. سالى قائلة "هناك بعض التشوهات الأكثر شيوعا من حيث إصابة الأطفال بها والتى تظهر على الطفل كمؤشر لإصابته ببعض العيوب الخلقية وأهمها ":
>1)التأخر فى النمو والمشاكل التى تتعلق بتغذية الأطفال مثل تناولهم بعض الأغذية التى تتسبب فى حدوث مشاكل صحية للطفل
>2) وجود صعوبة أثناء عملية التنفس عند الأطفال حديثى الولادة نتيجة حدوث اضطراب فى التنفس غير منتظم.
>3) فشل اختبار السمع لحديثى الولادة للأطفال الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالأذن.
>أهمية المتابعة الطبية لتفادى التشوهات الخلقية
>لذلك تنصح د. سالى بضرورة اهتمام الأمهات بالمتابعة الدورية مع الطبيب المختص قبل الحمل لتجنب تعرض الجنين للتشوهات الخلقية وبعد الولادة متابعة حالة الطفل الصحية مع الطبيب المختص للاطمئنان على صحة طفلها.
>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365