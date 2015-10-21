اعرفى أهم أعراض إصابة طفلك بالتشوهات الخلقية

كتبت هبة مصطفى

تجهل كثير من الأمهات ظهور بعض أعراض التشوهات الخلقية التى تظهر على طفلها لأنها ليست على دراية كافية بأن ما يعانى منه طفلها تشوه خلقى.

>العيوب الخلقية

>تقول الدكتورة سالى خميس أخصائى أمراض الأطفال، إنه ارتفعت مؤخرا حالات ولادة أطفال مصابين ببعض التشوهات الخلقية، كما أن هناك بعض الأطفال يعانون من مشاكل جسدية مرتبطة بعيوب خلقية معينة، وغيرهم قد تظهر لديهم مشاكل التشوهات بعد شهور أو سنوات بعد ولادة الطفل.

>أهم الأعراض الأكثر شيوعيا لإصابة الطفل بتشوهات خلقية

>وتستكمل د. سالى قائلة "هناك بعض التشوهات الأكثر شيوعا من حيث إصابة الأطفال بها والتى تظهر على الطفل كمؤشر لإصابته ببعض العيوب الخلقية وأهمها ":

>1)التأخر فى النمو والمشاكل التى تتعلق بتغذية الأطفال مثل تناولهم بعض الأغذية التى تتسبب فى حدوث مشاكل صحية للطفل

>2) وجود صعوبة أثناء عملية التنفس عند الأطفال حديثى الولادة نتيجة حدوث اضطراب فى التنفس غير منتظم.

>3) فشل اختبار السمع لحديثى الولادة للأطفال الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالأذن.

>أهمية المتابعة الطبية لتفادى التشوهات الخلقية

>لذلك تنصح د. سالى بضرورة اهتمام الأمهات بالمتابعة الدورية مع الطبيب المختص قبل الحمل لتجنب تعرض الجنين للتشوهات الخلقية وبعد الولادة متابعة حالة الطفل الصحية مع الطبيب المختص للاطمئنان على صحة طفلها.

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