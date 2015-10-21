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زيزو يفسر .. لماذا فضل عودة مانويل جوزيه إلى الأهلي

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زيزو يفسر .. لماذا فضل عودة مانويل جوزيه إلى الأهلي زيزو يفسر .. لماذا فضل عودة مانويل جوزيه إلى الأهلي

اعترف عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي أنه كان يؤيد عودة مانويل جوزيه لتدريب الفريق قبل إعلان التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقال زيزو في تصريحات لقناة (CBC): "أميل لأي مدرب يخدم الأهلي، ولكن جوزيه كان سيساهم في حل الأزمة بسرعة رهيبة، بفضل تاريخه الكبير مع النادي".

وأضاف: "عودة جوزيه كانت ستساهم في إراحة الجماهير، لأن الناس دائمًا تريد المضمون، رغم أنه لا يوجد أشياء مضمونة في عالم كرة القدم".

وتابع: "رفض عودة مانويل جوزيه وجهة نظر مجلس الإدارة، الذي رأى أن الفريق بحاجة لوجه جديد".

وأتم زيزو: "مع العلم أن مانويل جوزيه لم يكن موفقًا في تجربته الأولى مع الأهلي".

وتولى جوزيه مسئولية الأهلي لأول مرة موسم 2002/2001، حيث خسر الفريق الدوري والكأس، ولكنه فاز بدوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي.

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