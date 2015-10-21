زيزو: الشيخ وحمدي زكي؟ نخلة أثبت قيمته للأهلي في 10 دقائق

رفض عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي الاستعجال على الدفع بالثنائي الجديد أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي.

وقال زيزو: "الشيخ لاعب جيد، ولكن الموسم لم يبدأ بعد، اللوائح تشير إلى أن الفريق قائمته تضم 25 لاعبًا، ينضم 18 إلى قائمة المباراة، ويجلس 7 بدلاء، وأربعة لا يشاركون بعد نهاية التبديلات".

وأضاف عبر قناة (CBC): "الموسم طويل للغاية، وهناك ظروف طارئة قد تفتح الباب أمام مشاركة أي لاعب مثل الإيقافات والإصابات".

وواصل: "أما محمد حمدي زكي، فهو لاعب ممتاز، واعتبره من أكبر المكاسب، وسيكون له دور مع الفريق هذا الموسم".

وأتم: "لكل لاعب في الأهلي لحظة معينة يثبت فيها قيمته، لقد تعاقدنا مع أحمد نخلة من المقاولون بمبلغ كبير، وأثبت جدارته باللعب 10 دقائق سجل فيها هدفًا منح الفريق البطولة العربية".