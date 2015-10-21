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حاكم الشارقة يصدر مرسوما بشأن قانون الموارد البشرية

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حاكم الشارقة يصدر مرسوما بشأن قانون الموارد البشرية حاكم الشارقة يصدر مرسوما بشأن قانون الموارد البشرية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما بقانون رقم / 4 / لسنة 2015 .. بشأن تاريخ نفاذ القانون رقم / 6 / لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم بقانون على أن يعدل تاريخ العمل بموجب أحكام القانون رقم / 6 / لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية للإمارة المنصوص عليه في المادة رقم / 79 / من القانون ليبدأ اعتبارا من الأول من شهر يناير عام 2016.

كما نص المرسوم بقانون على أن يبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده..وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون و ينشر في الجريدة الرسمية.

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