شرطة دبي تطلق خدمة «اشعارات الحوادث المرورية»

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي عقدته في معرض جيتكس 2015، خدمة ذكية جديدة خاصة بالسائقين تتمثل في الإشعار عن الحوادث المرورية المتواجدة في الطرق التي يسلكونها، وإبلاغهم بالطرق البدلية التي بإمكانها التوجه إليها لتفادي الإزدحامات المرورية.

وأكد العقيد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، أن الخدمة الجديدة عبارة عن تطبيق ذكي متوفر ضمن تطبيقات شرطة دبي الذكية على أنظمة "الأندرويد"، مبيناً أن التطبيق يرسل اشعارات إلى السائقين "صوتية وكتابية" على الهواتف النقالة تبين وجود حوادث في الطرق التي يسلكونها والبدائل المتوفرة.

كما واستعرض الرزوقي خلال المؤتمر الصحافي، أحدث تطبيقات شرطة دبي الذكية للمتعاملين الداخليين من أفراد القوة، والتي تأتي في سبيل التيسير عليهم لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وفي إطار إسعادهم عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، والمتمثلة في تطبيق "الحضور الذكي" وتطبيق المحادثة الذكية الخاص بالضباط.

وأوضح العقيد خالد الرزوقي أن تطبيق الحضور الذكي هو عبارة عن خدمة تُمكن الموظفين من تسجيل الحضور والانصراف بصورة ذكية عند وصولهم لمقر العمل وعند مغادرتهم.

وتابع أن التطبيق يسجل حضور وانصراف موظفي شرطة دبي باستخدام هواتفهم النقالة من دون الحاجة إلى التوقيع في مقر العمل، وذلك عملاً بتوجيهات سعادة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، وتماشياً مع مبادرة الحكومة الذكية، وفي إطار التسهيل على الموظفين وتحقيق السعادة لهم.

وبين أن التطبيق تم العمل به بإشراف العميد أحمد رفيع مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وذلك في ظل سعي القيادة العامة لشرطة دبي للابتكار والتطوير لإسعاد الموظفين وتسخير كل السبل التقنية في تسهيل الإجراءات الإدارية للحضور والانصراف بطريقة ذكية.

برنامج المحاثة الذكي

وحول برنامج المحاثة الذكي، أكد العقيد الرزوقي أنه عبارة عن تطبيق محادثة الكترونية مشتركة يستطيع من خلاله الضباط تبادل الملفات والبيانات المتعلقة بالأوضاع الأمنية حال وقوعها، وهو يساعد رجال الأمن على اتخاذ الاجراءات اللازمة.

إلى ذلك، أكد العقيد الرزوقي أن عدد المعاملات التي تم تنفيذها بشكل ذكي عبر تطبيقات شرطة دبي بلغ 553 ألفاً و927 معاملة، بينها 381 ألفاً و718 معاملة عبر الهواتف الذكية، و172 ألفاً و209 معاملة عبر أجهزة الحاسب الآلي.

وأوضح أن هناك 914 ألفاً و353 متعاملاً حملوا تطبيقات شرطة دبي على هواتفهم النقالة الذكية، بينهم 318 ألفاً و718 متعاملاً حملوها عبر النظام الخاص بهواتف "أبل"، و417 ألفاً و758 متعاملاً عبر نظام "أندرويد"، مؤكداً أن هناك ارتفاعاً في نسبة الاقبال على الخدمات الذكية لشرطة دبي.

وأشار العقيد الرزوقي إلى أن هناك ارتفاعاً في نسبة الإيرادات الناجمة عن استخدام الخدمات الذكية بنسبة 31% خلال العام الجاري مقارنة بـ 21% خلال العام الماضي، مبيناً أن هناك ارتفاعاً أيضاً في نسبة الإقبال على الخدمات الذكية على الهواتف النقالة مقارنة بالموقع الإلكتروني وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المعاملات التي تتم بشكل ذكي.

والجدير ذكره أن شرطة دبي توفر خدماتها الذكية إلى الجمهور بعدة لغات متنوعة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة وهي اللغات المعتمدة عالمية، والمتمثلة بالعربية، والانجليزية، والألمانية، والروسية، والصينية والفرنسية.

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