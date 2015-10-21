صور: أغرب المباني في العالم!

تتجاوز هندسة العمارة الواقع أخيراً، إذ تدمج الخيال في تصاميم يصعب على العين تخيّلها!

"سيدتي نت" يقوم بجولة سريعة على أغرب 3 مبان حول العالم:

1. "بركة السماء"

هل تخيلت نفسك يوماً تسبحين في هواء لندن؟ في الواقع، تعمل حالياً شركة الهندسة المعمارية البريطانية "إتش أي أل" بالتعاون مع مجموعة "باليمور"، على بناء حوض مخّصص للسباحة لاستقطاب الشجعان أصحاب القلوب القوية! لماذا؟ سيتم ربط مبنيين متقابلين لإعداد حوض السباحة الذي سيتم بناؤه باستخدام زجاج بسماكة 20 سنتيمتراً. علماً أن طول الحوض يبلغ 25 متراً، ويصل عمقه إلى 3 أمتار، كما يرتفع لحوالي 30 متراً فوق مستوى الأرض!

ديكورات "نيو كلاسيكية" بذوق سعودي

2. "زهرة البناء"

"زهرة البناء" عبارة عن شركة هولندية تحمل اسم "إم في أر دي في"، تتألّف من عشرة مبان، وتقع بالقرب من مطار "هونغتشياو شنغهاي الدولي"، رابع أكثر المطارات ازدحاماً في الصين. تحظى الشركة بهيكل يتخذ شكل الأزهار، يشغله أكثر من 15000 متر مربع من المساحات المكتبية، والمصممة وفق معايير المباني الخضراء من فئة ثلاث نجوم.

3. "مبنى السلّة"

يحوي هذا المبنى الواقع في ولاية "أوهايو" بالولايات المتحدة، مجموعة من المكاتب تتسع لــ500 موظف، وتتوزّع على سبع طبقات. ان المقر الرئيس لشركة "لونج آبيرجر" الأمريكية، التي تقوم بتصميم وتصنيع سلال الغذاء، يحاكي المنتجات التي تقدّمها الشركة، مع الإشارة إلى أن بناءه استغرق حوالي سنتين.

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