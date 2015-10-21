مباحث البحيرة تنجح فى كشف غموض مقتل سائق وتفحم جثته داخل سيارته

>تمكن قبل قليل ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من كشف غموض العثور على سائق مقتولا ومتفحمة جثته داخل سيارته بدائرة مركز شبراخيت والمحرر عنها المحضر رقم 4999 إدارى مركز شبراخيت .

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة ، تلقى إخطارا من الرائد محمود الشحيمى رئيس مباحث مركز شبراخيت يفيد بالعثور على جثة لشخص مجهول متفحمة داخل سيارة ملاكى لادا بطريق بشارة عزبة عمر دائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث والمقدم حازم الشيخ رئيس مباحث دمنهور والرائد محمود الشحيمى رئيس مباحث شبراخيت بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر لسرعة كشف غموض الحادث .

توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد شخص المجنى عليه ويدعى " ا . ع . ا " 54 سنة " سائق ومقيم قرية شرنوب دائرة مركز دمنهور وبتكثيف الجهود أمكن تحديد مرتكب الواقعة ويدعى " م . ع . أ " 23 سنة " عاطل ومقيم قرية السلانيكلى مركز دمنهور .

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة لإرتباط القتيل بعلاقة غير شرعية مع والدته .

وتحرر محضر بالواقعة وباشر قبل قليل أحمد الوكيل وكيل النائب العام التحقيقات برئاسة المستشار أحمد الأحول مدير نيابة شبراخيت .